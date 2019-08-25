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50 % تخفيضات على الأدوات المدرسية بمعرض "أهلا مدارس"

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:33 ص
50 % تخفيضات على الأدوات المدرسية بمعرض أهلا مدارس
الأدوات المدرسية
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اكد رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة أحمد أبو جبل"، أن الشعبة ستشارك بمعرض أهلا مدارس فى بداية من 1سبتمبر 2019  مشيرا الى ان المعرض يجد اقبالا كبيرا على من المستهلكين خلال فترة المعرض .


وأضاف رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية"، ان التخفيضات خلال فترة المعرض ستبدأ من 30% وتصل الى 50 %، وذلك لعدة عوامل وهى كثرة الاقبال وتنشيط حركة البيع، وانخفاض أسعار السلع بمختلف أنواعها بسبب انخفاض أسعار الدولار والدولار الجمركى.


وكانت وزارة التموين أعلنت مشاركة ما يقرب من 200 من كبرى الشركات المتخصصة فى توفير مستلزمات المدارس بجانب العديد من الشركات الصغرى، وأيضا مشاركة بعض الشركات التى ستوفر السلع الأساسية الغدائية طوال أيام المعرض، وأن الدخول سيكون متاحا للجمهور مجانا كما سيتلقى وزير التموين تقارير يومية عن المعرض، وتوفير كل المستلزمات لمتابعة مدى توفير المستلزمات للمواطنين بأسعار مخفضة، إضافه إلى تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة حالة الأسواق واستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأماكن التى تطرح مستلزمات المدارس، للتأكد من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية.




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