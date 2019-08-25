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أمن الجيزة يواصل حملاته لضبط الخارجين عن القانون بالطالبية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:36 ص
أمن الجيزة يواصل حملاته لضبط الخارجين عن القانون بالطالبية
مديرية أمن الجيزة
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إيمان عبد العاطي
 
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وجه اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة، اليوم، والتي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، اللواء سامح الحميلي نائبي مدير المباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، في مجال المرور والبحث الجنائي والمرور عن ضبط 18 نموذج 125- 9 حالة سحب متنوع-6 تصالح فوري، وفي مجال المرافق تم ضبط 365 كرسي- 13 ميزان- 9 ترولي- 10 إسطوانة غاز- 8 إستاند- 3 كوريك- 35 ترابيزة- 12 كنبة- 7 مانيكان- 2 توك توك- 5 إعلان- 25 سلاسل- 6 عربة يد.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

وجارٍ الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية

وبالعرض على مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
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