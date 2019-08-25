خلال حملات تموينية.. ضبط 84 قضية مخالفة بالجيزة

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 84 قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 18 إدارة منشأة بدون ترخيص، 9 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 15 إنتاج خبز ناقص الوزن، 13 عدم الإعلان عن الأسعار، غش تجاري.



وبالعرض على اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.