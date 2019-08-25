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قرقاش: ارتباطنا بالمملكة وجودي

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:26 ص
قرقاش: ارتباطنا بالمملكة وجودي
صورة أرشيفية
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أية حمروشي
 
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش؛ إن السعودية هي التي تقرّر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، موضحًا من خلال تغريدات عدة نشرها عبر صفحته على "تويتر"، أن "التحالف" معها ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة.

تفصيلًا، قال "قرقاش": "من واقع علاقتنا الإستراتيجية مع السعودية الشقيقة، فهي التي تقرّر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، ارتباطنا بالرياض وجودي وأكثر شمولًا، وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة، وفي ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي".

وأضاف: "التحالف السعودي - الإماراتي ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة، واليمن مثال واضح، فمشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين، واستمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة.

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