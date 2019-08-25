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أول تعليق من الحرس الثوري الإيراني على الغارات الإسرائيلية قرب دمشق

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:24 ص
أول تعليق من الحرس الثوري الإيراني على الغارات الإسرائيلية قرب دمشق
الحرس الثوري الإيراني
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وكالات
 
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نفى قائد بالحرس الثوري الإيراني، إصابة أهداف إيرانية في الغارات الإسرائيلية قرب دمشق.

 

وقال الميجر جنرال محسن رضائي القائد بالحرس الثوري الإيراني "هذا كذب وغير صحيح... لا تملك إسرائيل والولايات المتحدة القوة لمهاجمة مختلف مراكز إيران، ومراكزنا الاستشارية (العسكرية) لم تصب بضرر"، حسبما ذكرت وكالة العمال الإيرانية.

 

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