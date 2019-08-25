ضبط 5 بائعين متجولين ومتسولين بالمنطقة الآثرية بالهرم

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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الآثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.



وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 250 كرسى – 40 عرق خشب – 30 ترابيزة – 45 قلب شيشة - 3 أسطوانة غاز – 25سيخ حديد– 2 غرزة شاي – 2 ثلاجه –وبلغ الإجمالي 344 مخالفة، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 24 اشتباه – 3 بائع متجول – 2 تسول - 2جزئي- وبلغ الإجمالي 32 مخالفة.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.







