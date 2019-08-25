مفاجأة سعيدة لجماهير النصر

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عاشت جماهير نادي النصر، فترة من القلق والترقب بعد الإصابة التي تعرض لها عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق، في مواجهة ضمك بالجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وتعرض حمد الله لالتواء في الكاحل، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز النصر بهدفين نظيفين، وشهد تسجيل اللاعب المغربي لأول أهدافه في الموسم الجديد.



وأشارت تقارير تليفزيونية، إلى إعلان نادي النصر عودة عبد الرزاق حمد الله للتدريبات ومشاركته فيها، في إطار الاستعدادات لمواجهة السد في دوري أبطال آسيا.



ومن المنتظر خضوع حمد الله لفحص طبي خلال التدريبات، من أجل الوقوف بشكل نهائي على قرار مشاركته خلال المواجهة المقبلة والهامة للفريق أمام نادي السد.



ويستضيف نادي النصر، نظيره السد القطري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، غدا الأثنين في ملعب الملك فهد، على أن يكون لقاء الإياب يوم 16 سبتمبر المقبل في الدوحة.



وشهدت التدريبات أيضا مشاركة سلطان الغنام ظهير أيمن النصر، بعد خروجه في مباراة ضمك مصابا، بنزلة أنفلونزا شديدة، تسببت في ارتفاع درجة حرارته.