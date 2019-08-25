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"الأتربة" تهيمن على تنبيهات الإنذار المبكر.. 8 مناطق والحالة تتفاوت

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:22 ص
الأتربة تهيمن على تنبيهات الإنذار المبكر.. 8 مناطق والحالة تتفاوت
صورة أرشيفية
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أية حمروشي
 
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وعسير وجازان والباحة نجران وتبوك والقصيم من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن منطقة عسير تتعرّض لحالة من العوالق الترابية المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية بمحافظات عدة.

وفي تنبيه آخر تشهد عسير وجازان، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام الرؤية، من الحادية عشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

وأفادت "الأرصاد" بتعرُّض الباحة لأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، في حالة تستمر إلى الثامنة مساءً.

وفي تنبيه آخر، أكّدت "الأرصاد" تعرُّض مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة لأتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، تشمل الحالة بمكة كلًا من: أضم والجموم والطائف والعاصمة المقدّسة والعرضيات والكامل ورابغ وعرفات وميسان، وتبدأ من الحادية عشرة صباحا حتى الخامسة مساءً، بينما تشمل في المدينة المنوّرة: العيص والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع وينبع، وتستمر من الحادية عشرة صباحًا للثامنة مساءً.

وكررت "الأرصاد" تنبيهاتها بتعرُّض نجران وتبوك وجازان والقصيم ومكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة، المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة بمكة المكرّمة كلًا من: المويه وبحرة وتربة وخليص ورابغ ورنية، فيما تشمل في المدينة المنوّرة: محافظات بدر وينبع، وتستمر في المنطقتيْن من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

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