ملاذ آمن.. خبير اقتصادي يكشف أسباب دعوة مصر للمشاركة في قمة مجموعة السبع
الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:19 ص
هدى عبدالرازق
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قال إيهاب سمرة، الخبير الاقتصادي، إن الدول السبع يمثلون 40% من الناتج الاقتصادي العالمي، وسكانهم يمثلون نحو 10% من سكان العالم، ومساحتهم نحو 15% من الكرة الأرضية.
وأشار "سمرة"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، إلى أن العالم مقبل على حالة من الركود بدأت منذ العام الماضي، وقد تستمر من 5 إلى 7 سنوات، مضيفًا أن مصر تعد ملاذ آمن للدول السبع الصناعية، كونها مستقرة سياسيا واقتصاديا.
عرضت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر "اليوتيوب"، مقطع فيديو يرصد أبرز إشادات مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عن مصر.
وأكد بنك مورجان، أن مصر هى أفضل قصة إصلاح اقتصادي في الشرق الأوسط، وربما في كل الأسواق الناشئة.
ومن ناحيته قال بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، إن مصر تتبنى أكبر محطة طاقة شمسية في العالم في وسط الصحراء، وهو ما يعتبر نموذج يحتذى به في تحقيق نمو اقتصادي يضمن للأجيال القادمة حقها.
وأشار "سمرة"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، إلى أن العالم مقبل على حالة من الركود بدأت منذ العام الماضي، وقد تستمر من 5 إلى 7 سنوات، مضيفًا أن مصر تعد ملاذ آمن للدول السبع الصناعية، كونها مستقرة سياسيا واقتصاديا.
عرضت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر "اليوتيوب"، مقطع فيديو يرصد أبرز إشادات مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عن مصر.
وأكد بنك مورجان، أن مصر هى أفضل قصة إصلاح اقتصادي في الشرق الأوسط، وربما في كل الأسواق الناشئة.
ومن ناحيته قال بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، إن مصر تتبنى أكبر محطة طاقة شمسية في العالم في وسط الصحراء، وهو ما يعتبر نموذج يحتذى به في تحقيق نمو اقتصادي يضمن للأجيال القادمة حقها.
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