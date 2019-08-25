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خلال حملات أمنية.. ضبط 22 هاربا من أحكام جنائية بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:17 ص
خلال حملات أمنية.. ضبط 22 هاربا من أحكام جنائية بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية
قوة أمنية
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إيمان عبد العاطي
 
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفي الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، وضباط إدارة شرطة المرافق بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخري.

وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 75 كرسى – 4 استاند – 2 أسطوانة غاز – 6 ميزان – 6 برويطة– وبلغ الإجمالي 98 مخالفة، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 2 قضية مخدرات - سلاح نارى – ضبط واحضار – 3 سلاح ابيض- 2 2 جناية- 8 مستأنف- 49 جزئي- 11 غرامات- 2 مخالفات– وبلغ الإجمالي 78 مخالفة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابات المختصة لتتولي التحقيقات.

ووجه مدير الأمن بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة ومنع عودة الباعة الجائلين للمكان.
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