حبس المتهمين بسرقة فيلا سفير سابق بالشرقية

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قررت نيابة مشتول السوق بالشرقية، اليوم، حبس المتهمين بسرقة فيلا سفير سابق بدائرة المركز.



وألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم، القبض على المتهمين بسرقة فيلا سفير سابق، كائنة بعزبة شوقي دائرة مركز مشتول السوق، وتم إحالة المتهمين للنيابة العامة.



وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو روءف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "حازم أمين يسري أحمد يسري" مدير مبيعات بأحدي الشركات، و" نجل السفير أمين يسري" سفير مصر الأسبق لدي أحدي الدول العربية، بسرقة فيلته الكائنة بعزبة شوقي. وأفاد بأنه تم سرقة عدد 8 مراوح سقف ومولد كهرباء متوسط ومولد كهرباء صغير ومحول كهرباء وتليفزيون وجهاز فيديو وريسفير وسخان، وثلاجتين وغسالة أتوميتك وبوتوجاز مسطح وأنبوبة غاز ومكنسة ودفاية.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي، ضم الرائد أحمد بنديري، رئيس مباحث مركز مشتول السوق، ومعاونيه، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، وتم تحديد الجناة وضبطهم وهم." اسلام أيمن ر" 20 سنة عامل زراعي مقيم بندر مشتول وسبق إتهامه في قضيايا سرقات و" أحمد ف ع ح" 18 سنة مقيم بندر مشتول، و" فارس ع ال ح" 18 سنة نجار مسلح ومقيم عزبة شوقي، و" وحيد أ ج " و" كريم ع ال م" و" عماد س ر م س" 31 سنة عاطل ومقيم نوب طحا شبين القناطر، و" كريم ع ف ع"، وجاري إحالتهم للنيابة العامة.