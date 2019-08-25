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"آل الشيخ" مرحباً بالمعلمين: بين أيديكم وطنٌ بأكمله

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:15 ص
آل الشيخ مرحباً بالمعلمين: بين أيديكم وطنٌ بأكمله
صورة أرشيفية
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أية حمروشي
 
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مع عودة المعلمين والمعلمات، صباح اليوم، إلى مدارسهم؛ لمباشرة أعمالهم بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية التي استمرت 3 أشهر ونصفًا، رحّب وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ بهم في بداية عام دراسي جديد، مذكرًا إياهم بأمانة المهنة وعظم مسؤوليتها التي جعلت بين أيديهم وطنًا بأكمله، داعيًا إلى بداية عام مميز لتكون نواتج التعلم أولًا".

وكتب آل الشيخ؛ تغريدة في حسابه بـ "تويتر"، قال فيها: مرحبًا بالمعلمين والمعلمات في بداية عامٍ دراسي جديد، وبين أيديكم وطنٌ بأكمله، هم أبناؤنا وبناتنا الذين تحتضنهم مدارسنا وفصولنا، وأمانة آبائهم وأمهاتهم، وأمل وثروة وطننا، ومعًانبدأ عامًا مميزًا لتكون نواتج_التعلم_أولًا".

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