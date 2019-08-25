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ضبط أب اعتدى جنسيًا علي نجلته بالشرقية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:14 ص
ضبط أب اعتدى جنسيًا علي نجلته بالشرقية
طفلة
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إسلام علي وسمر السيد
 
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ألقي ضباط مباحث ههيا بمديرية أمن الشرقية، القبض علي أب علي خلفية إتهامه بالتعدي عليها جنسيا، وتم إحالته للنيابة العامة

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد أيمن عبد الكامل، مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بلاغا من مركز شرطة ههيا، بقيام " م ذ م " عامل بالتعدي جنسيا علي نجلته الطفلة" ن" 15 سنة.
تمكن ضباط مباحث ههيا برئاسة المقدم أحمد شاهين، رئيس المباحث من ضبط الأب، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3619 جنح مركز شرطة ههيا لسنة 2019، وتم إحالته للنيابة العامة، للتحقيق معه بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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