ضبط طالب هدد طفلة بنشر صور عارية لها



تم تشكيل فريق بحث، برئاسة اللواء مدحت حسين، مدير مباحث الإدارة، بالتنسيق مع مباحث الإسماعيلية، وتبين من التحقيقات التي قام بها، ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا فرع القناة وسيناء، عن تعرف الطالب علي الطفلة من خلال الفيس بوك، وقيامها بإرسال صور لها، فقام بتهديدها بتلك الصور وإبتزازها ماليا بشحن كروت شحن له أكثر من مرة، حتي أخطرت أسرتها.



تمكن ضباط تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم ثاني الإسماعيلية، من ضبط الشاب، وتحرر عن الواقعة المحضرر رقم 3530 إداري قسم ثاني الإسماعيلية.

تمكن ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا بإشراف اللواء حسام البطوطي، مدير قطاع نظم الإتصالات ونظم المعلومات، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط شاب لقيامه بتهديد طفلة عمرها 12 سنة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل كروت شحن له.البداية ورد بلاغ إلي مباحث التكنولوجيا والمعلومات، من أسرة طفلة عمرها 12 سنة، عن قيام " أحمد ت ال " 19 سنة طالب بمعهد تمريض ومقيم ثاني الإسماعيلية، بإبتزاز نجلتهم القاصر 12 سنة وتهديدها بنشر صور لها علي الفيس بوك، وقيامها بدفع كروت شحن له.