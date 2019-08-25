حقيقة شراء الزمالك لوليد أزارو

أكد مرتضى منصور نادي رئيس الزمالك أنه لا يفكر في ضم وليد أزارو مهاجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية أن قائمة نادي الزمالك مليئة باللاعبين الأجانب ولا تستدعي ضم وليد أزارو من الأهلي

وقال رئيس الزمالك: "رحيل ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة خسارة، وعرضت عليه بشكل شخصي تولي منصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك".