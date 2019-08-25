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راموس يتضامن مع زيدان

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:46 ص
راموس يتضامن مع زيدان
راموس
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الفجر الرياضي
 
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تضامن سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد مع تصريحات زين الدين زيدان المدير الفني للفريق عقب التعادل 1-1 مع بلد الوليد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

 

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن زيدان صب غضبه على اللاعبين عقب التعادل مع بلد الوليد ووجه لهم انتقادات حادة بسبب الأخطاء التي ارتكبوها خاصة خط الدفاع.

 

وقال راموس: "ربما تصريحات زيدان تشير فقط إلى صراحته فكلاعبين كنا نرغب في منح الجماهير السعادة على ملعبنا لكننا فشلنا في ذلك".

 

وأضاف راموس: "بعد تسجيل هدف التقدم كان من الأفضل أن نحافظ عليه، لكننا بحثنا عن الهدف الثاني لذلك يجب أن نتعلم من هذه الأخطاء وأن نواصل العمل بجد خلال الفترة المقبلة".

 

 

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