زيدان ينقلب على نجوم ريال مدريد

انقلب زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد على نجوم فريقه عقب التعادل 1-1 مع بلد الوليد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن زيدان صب غضبه على اللاعبين عقب التعادل مع بلد الوليد ووجه لهم انتقادات حادة بسبب الأخطاء التي ارتكبوها.

وأشارت إلى أن زيدان حمل خط الدفاع مسئولية التعادل مع بلد الوليد في ملعب سانتياجو برنابيو بسبب الأخطاء الفردية الفادحة في الشوط الثاني.