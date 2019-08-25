مدرب بلد الوليد: جوارديولا قهر ريال مدريد ويستحق الانضمام للمنتخب
الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:25 ص
الفجر الرياضي
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أشاد سيرخيو سوريانو مدرب بلد الوليد بأداء نجوم فريقه أمام ريال مدريد خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.
وقال مدرب بلد الوليد عقب لقاء ريال مدريد: "في الشوط الثاني أظهرنا قدراتنا وتخلصنا من الخوف لنحقق التعادل مع ريال مدريد".
وأضاف مدرب
الوليد: "سيرجي جوارديولا سجل في ريال مدريد وساعدنا كثيرًا منذ انضمامه لذلك
أتمنى أن ينضم للمنتخب في أقرب وقت".
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