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مدرب بلد الوليد: جوارديولا قهر ريال مدريد ويستحق الانضمام للمنتخب

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:25 ص
مدرب بلد الوليد: جوارديولا قهر ريال مدريد ويستحق الانضمام للمنتخب
جوارديولا
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الفجر الرياضي
 
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أشاد سيرخيو سوريانو مدرب بلد الوليد بأداء نجوم فريقه أمام ريال مدريد خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.


وقال مدرب بلد الوليد عقب لقاء ريال مدريد: "في الشوط الثاني أظهرنا قدراتنا وتخلصنا من الخوف لنحقق التعادل مع ريال مدريد".


وأضاف مدرب الوليد: "سيرجي جوارديولا سجل في ريال مدريد وساعدنا كثيرًا منذ انضمامه لذلك أتمنى أن ينضم للمنتخب في أقرب وقت".

 

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