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العثور على هيكل عظمي داخل شقة سكنية بالغردقة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:33 ص
العثور على هيكل عظمي داخل شقة سكنية بالغردقة
جثة
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محمد طه
 
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عثرت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، على جثة متحللة "هيكل عظمي" داخل شقة سكنية في شارع المدارس بالغردقة.

وتلقى اللواء أشرف حشيش مدير الأمن، إخطار، من العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية، يفيد بعثور ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة على جثة متحللة (هيكل عظمي) داخل إحدى الشقق.

وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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