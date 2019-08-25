قريبا.. قطر تخسر لقب أكبر مصدر للغاز المسال

ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن قطر ستخسر لقبها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال العام المقبل، فيما تعمل أستراليا على زيادة الإنتاج بمجموعة من مشروعات التصدير بمليارات الدولارات.

وقالت الحكومة الأسترالية في تقرير حديث: إن أستراليا وقطر واصلتا التدافع من أجل لقب أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم على مدار أول 5 أشهر من عام 2019. هذا وقد صدرت أستراليا كميات غاز مسال أكبر من قطر في نوفمبر 2018 وأبريل 2019.

لكن الآن، تقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: إن أستراليا في طريقها لتصدير الغاز المسال بشكل مستمر أكثر من قطر، إذ زادت مشروعات مثل ويتستون وبريليود إنتاجها، إذ أرسلت "بريليود"، وهي منشأة شل للغاز الطبيعي المسال العائمة الواقعة شمال شرق بروم في غرب أستراليا، أول شحناتها للزبائن في آسيا في يونيو الماضي.

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن أستراليا تخطت بالفعل قطر في قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال؛ حيث دفعت المرافق الجديدة الطاقة التصديرية لأستراليا من 2.6 مليار قدم مكعب لليوم في 2011 إلى أكثر من 11.4 مليار قدم مكعب في اليوم عام 2019.

وتعد هذه البيانات بمثابة لطمة موجعة ومدوية تلقتها قطر التي أعلنت في نهاية عام 2018 انسحابها من "أوبك" للتفرغ لتنمية مشروعات الغاز، وسط توقعات مسؤوليها بإمكانية استعادة صدارة الدول المصدرة للغاز الطبيعي وإزاحة أستراليا من الصدارة التي احتلتها منذ نوفمبر 2018.

وجهت أستراليا ضربة قاضية لدويلة الإرهاب القطري، حيث أقدمت مؤخرا على إجراءات من شأنها تغيير الخارطة العالمية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بفضل الابتكارات الحديثة، لتصبح أكبر منتج عالمي يسعى لتعزيز حصته من السوق الدولية.

وأعلنت وزارة الصناعة والابتكار والعلوم في أستراليا، أن بلاده تمضي على المسار الصحيح، لتخطي قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

ويشير موقع "كالانيش إنيرجي" المتخصص في شؤون الطاقة، إلى أن أستراليا تفوقت بالفعل على قطر في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال، في نوفمبر 2018 وأبريل 2019.

وكشف أنه في غضون العام المقبل، ومع زيادة مشروعات أستراليا التي كلفت بها مؤخرا وتشغيلها بكامل طاقتها، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تقوم أستراليا باستمرار بتصدير الغاز الطبيعي المسال بشكل أكبر من قطر.

وزادت الطاقة التصديرية للغاز الطبيعي المسال في أستراليا من 2.6 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2011، إلى أكثر من 11.4 مليار قدم مكعب يوميا في العام الحالي.

وتتوقع وزارة الصناعة والابتكار والعلوم الأسترالية أن تنمو صادرات الغاز الطبيعي المسال الأسترالي إلى 10.8 مليار قدم يوميا في الفترة ما بين 2020 و 2021 مع دخول مشروعات ويتستون و (Ichthys) و (Prelude FLNG) في الإنتاج الكامل.

ويعد Prelude FLNG هو آخر 8 مشاريع تصدير للغاز الطبيعي المسال الجديدة التي تم تطويرها في أستراليا خلال السنوات العشر الماضية كجزء من بناء قدرة تصدير الغاز الطبيعي المسال الضخمة التي كلفت حوالي 200 مليار دولار أمريكي بين عامي 2012 و 2018.

وبداية من العام 2012، تم تطوير خمسة مشاريع تصدير للغاز الطبيعي المسال في شمال غرب أستراليا: وهي مشروعات بلوتو وجورجون وويتستون و(Ichthys) و(Prelude FLNG). كما يبلغ إجمالي طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال في شمال غرب أستراليا الآن 8.1 مليار قدم مكعب يوميا.

وفي شرق أستراليا خلال عامي 2015 و2016، تم الانتهاء من ثلاثة مشاريع لتصدير الغاز الطبيعي المسال في شرق أستراليا في جزيرة كورتيس في كوينزلاند - كوينزلاند كورتيس وجلادستون وأستراليا والمحيط الهادئ بسعة لوحة مشتركة تبلغ 3.3 مليار قدم مكعب في اليوم، تستخدم جميع المشروعات الثلاثة في شرق أستراليا الغاز الطبيعي من الميثان الذي يعمل بالفحم كمواد وسيطة لإنتاج الغاز الطبيعى المسال.

ويتم تصدير معظم الغاز الطبيعي المسال في أستراليا بموجب عقود طويلة الأجل إلى ثلاث دول: اليابان والصين وكوريا الجنوبية. وتم إرسال حصة متزايدة من صادرات الغاز الطبيعي المسال الأسترالي خلال الأعوام الأخيرة إلى الصين لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي.

وتم تصدير الكميات المتبقية بالكامل تقريبًا إلى بلدان أخرى في آسيا، مع تصدير كميات صغيرة من حين لآخر إلى جهات أخرى خارج آسيا. ومنذ عدة سنوات، تعاني أسواق الغاز الطبيعي الأسترالية في الولايات الشرقية من نقص الغاز الطبيعي وزيادة أسعاره، لأن إنتاج غاز الميثان الذي يعمل بالفحم ببعض منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال في كوينزلاند لم يف بالتزامات التصدير.

وخلال فترات العجز، قام مطورو المشروعات باستكمال إنتاجهم بالغاز الطبيعي الذي تم شراؤه من السوق المحلي. ونفذت الحكومة الأسترالية عدة مبادرات لمعالجة النقص المحلي في إنتاج الغاز الطبيعي بالولايات الشرقية.

كانت وكالة الطاقة الدولية توقعت أن تصبح الولايات المتحدة أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، والصين أكبر مستورد له في غضون خمس سنوات.

وقال رئيس قسم أسواق الغاز والفحم والكهرباء في وكالة الطاقة الدولية، بيتر فريزر، خلال مناسبة للطاقة في نيويورك، إنه من المتوقع أن تقفز صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 100 مليار متر مكعب في 2024، لتطيح بكل من أستراليا وقطر المتصدرتين للسوق حاليًّا.