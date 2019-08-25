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اليوم.. محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:15 ص
اليوم.. محاكمة 5 متهمين بـخلية الوراق الإرهابية
محاكمة
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مـروة هيـكل
 
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تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت. 

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل وجمال أحمد.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.

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