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افتتاح "قاعدة تركية" جديدة في قطر

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:11 ص
افتتاح قاعدة تركية جديدة في قطر
قاعدة تركية جديدة
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وكالات
 
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كشفت صحيفة "حرييت" التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعمل على افتتاح قاعدة عسكرية جديدة في قطر، إضافة إلى القاعدة الموجودة حاليا والتي تتسع إلى 5 آلاف جندي تركي، حسبما أفادت قناة "مداد نيوز" السعودية.

 

وأوضحت الصحيفة التركية، أن تركيا تسعي إلي تضاعف تواجدها في قطر منذ المقاطعة العربية لقطر، لافتة إلى أن القاعدة التركية الجديدة سيفتتحها أردوغان في فصل الخريف وستضم عددا كبيرا من الجنود.

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