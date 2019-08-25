"شاغلة كل الناس" لهيفاء وهبي تقترب من مليون مشاهدة (فيديو)

طرحت النجمة هيفاء وهبي، أجدد أعمالها الغنائية تحت عنوان "شاغلة كل الناس" وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

واقتربت الأغنية من تحقيق مليون مشاهدة من طرحها بيوتيوب في 20 أغسطس الجاري.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا أكتر حدة بيتقال عنها كلام وخلاص وحكاية بتطلع كل يومين ولا ليها أساس

وانت بعيد شوفوا ضحكت شوفوا بصت شوفوا لبست ايه والكلمة اللي بتطلع مني يعملوها افيه".





"شاغلة كل الناس" من كلمات وألحان محمد الوزيري، توزيع ومكساج توما.



