ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الهلال الأحمر الإماراتي يقدم شحنة أدوية إماراتية لمستشفى المخا في تعز

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:07 ص
الهلال الأحمر الإماراتي يقدم شحنة أدوية إماراتية لمستشفى المخا في تعز
الهلال الأحمر الإماراتي
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

قدّمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس السبت، شحنة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفى المخا غربي محافظة تعز اليمنية.

 

وتندرج البادرة ضمن الجهود الإماراتية لرفد ودعم القطاع الصحي المتدهور في اليمن، نتيجة جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية.

 

وقالت السلطة المحلية بمدينة المخا، في بيان صحفي، إن الدعم الطبي من قبل دولة الإمارات يأتي بهدف حماية السكان والنازحين من ثالوث الأوبئة الموسمية؛ الكوليرا وحمى الضنك والملاريا.

 

وذكر سلطان محمود، مدير مديرية المخا، أن مستنقعات المياه الناجمة عن أمطار الأيام الماضية في المناطق الساحلية، تُسبب انتشار البعوض وتضاعف المخاوف حول إصابة السكان بالأوبئة.

 

وأوضح أن دعم مستشفى المخا العام بالأدوية اللازمة سيسهم في التصدي لأي أوبئة طارئة، خصوصاً أنه يستقبل يومياً مئات المرضى الوافدين من القرى الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

 

Advertisements
المزيد عن: تعز اليمن الهلال الأحمر الإماراتي الامارات
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
1
x
17:50
2
الشباب
الفيصلي
0
x
18:10
0
الفيحاء
الوحدة
0
x
19:50
0
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
2
x
13:30
3
تشيلسي
مانشستر يونايتد
1
x
16:00
2
كريستال بالاس
واتفورد
1
x
16:00
1
وست هام يونايتد
ليفربول
3
x
18:30
1
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
19:00
1
بلد الوليد
سيلتا فيغو
0
x
21:00
0
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
0
x
20:00
0
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
21:00
0
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
0
x
21:00
1
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
0
x
18:00
1
يوفنتوس
فيورنتينا
3
x
20:45
4
نابولي