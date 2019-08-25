الهلال الأحمر الإماراتي يقدم شحنة أدوية إماراتية لمستشفى المخا في تعز

قدّمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس السبت، شحنة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفى المخا غربي محافظة تعز اليمنية.

وتندرج البادرة ضمن الجهود الإماراتية لرفد ودعم القطاع الصحي المتدهور في اليمن، نتيجة جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت السلطة المحلية بمدينة المخا، في بيان صحفي، إن الدعم الطبي من قبل دولة الإمارات يأتي بهدف حماية السكان والنازحين من ثالوث الأوبئة الموسمية؛ الكوليرا وحمى الضنك والملاريا.

وذكر سلطان محمود، مدير مديرية المخا، أن مستنقعات المياه الناجمة عن أمطار الأيام الماضية في المناطق الساحلية، تُسبب انتشار البعوض وتضاعف المخاوف حول إصابة السكان بالأوبئة.

وأوضح أن دعم مستشفى المخا العام بالأدوية اللازمة سيسهم في التصدي لأي أوبئة طارئة، خصوصاً أنه يستقبل يومياً مئات المرضى الوافدين من القرى الساحلية المطلة على البحر الأحمر.