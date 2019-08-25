بعد شائعة وفاته.. إبراهيم نصر يداعب سيد علي: "بكلمك من الأخرة" (فيديو)
الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:56 ص
نعيم يوسف
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علق الفنان إبراهيم نصر، على شائعة وفاته، مداعبًا الإعلامي سيد علي، وقال: "أديني بكلمك من الأخرة".
وأضاف "نصر"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن من أطلق هذه الشائعة يعتقد أنه تسبب له في الأذى، ولكنه قدم له فرصة لكي يرى ماذا سيحدث عن وفاته.
وتابع: "مليون تليفون، من جميع دول العالم.. وأصدقائي في مصر.. فاتفرجت شوفت الجنازة بتاعتي وقد إية هيكون فيها ناس".
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