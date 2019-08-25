صاحب الدعوى القضائية ضد ريهام سعيد: حديثها يسيء لمصر كلها
الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:50 ص
نعيم يوسف
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قال أشرف ناجي، المحامي الذي رفع الدعوى على الإعلامية ريهام سعيد، إن كل شخص في البلد يجب أن يقوم بدوره، وجاء وقت القضاء ليقوم بدوره تجاهها.
وأضاف "ناجي"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أنها أساءت للسيدات، وحديثها يسيء لمصر كلها، وبه ازدراء لفئة كبيرة من المجتمع.
وتابع أن السمنة في السن المتقدم لا تعتبر مرضا، فكيف يتم إهانة فئة كبيرة من المجتمع المصري.
وأضاف "ناجي"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أنها أساءت للسيدات، وحديثها يسيء لمصر كلها، وبه ازدراء لفئة كبيرة من المجتمع.
وتابع أن السمنة في السن المتقدم لا تعتبر مرضا، فكيف يتم إهانة فئة كبيرة من المجتمع المصري.
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