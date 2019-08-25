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ميتشو يبدأ في مذاكرة المقاصة بالتقارير

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:27 ص
ميتشو يبدأ في مذاكرة المقاصة بالتقارير
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بدأ الزمالك بقيادة الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق من اليوم الأحد الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وتسلم المدرب الصربى من جهازه المعاون تقريراً مفصلاً حول قائمة المقاصة والمباريات الودية التى خاضها الفريق الفيومى وأبرز عناصره سواء الأساسية أو الأوراق البديلة التى قد يستخدمها جهاز الفريق الفيومى فى اللقاء القادم بين الفريقان فى الكأس لدراسة الفريق بأفضل صورة.

وكان ميتشو قد قاد الزمالك للتأهل إلى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد فوزه على نظيره ديكاداها الصومالى، بسداسية دون رد، فى مباراة إياب دور الـ64 التى جمعت بينهما مساء أمس السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بعدما انتهت مباراة الذهاب التى قادها طارق يحيى بفوز الأبيض بسباعية دون رد، ليتأهل الأبيض إلى الدور التالى بمجموع مباراتى الذهاب والعودة 13 / 0 ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر القادم.
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