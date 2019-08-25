بوادر صلح بين نيمار وباريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية فرنسية بوجود مؤشرات صلح بين نيمار وإدارة باريس سان جيرمان وأنه من المحتمل أن يتغيّر مسار مستقبله.



وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نيمار كان مرتبط بالرحيل عن باريس طوال الأسابيع الماضية بسبب عدم شعو ره بالسعادة في PSG بالإضافة إلى رغبة الإدارة في التخلص منه بسبب سلوكه المثير للجدل وضبط ميزانية النادي فيما يخص قوانين اللعب المالي النظيف.



وأكدت الصحيفة الفرنسية أن الأزمة بين نيمار وPSG هدأت في الساعات الماضية، حيث عاد نيمار للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي ووضعه الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق ضمن خططه في الموسم الحالي.



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه تم رصد نيمار وهو يتحدث مع ليوناردو المدير الرياضي لباريس في أكثر من مناسبة مما يوضح أن العلاقة بين الطرفين أصبحت على ما يرام بعد أن كانت متوترة منذ بضعة أسابيع.