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شيرين رضا تناشد المسؤولين بالتدخل فورا لحل هذه المشكلة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:56 ص
شيرين رضا تناشد المسؤولين بالتدخل فورا لحل هذه المشكلة
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وجهت الفنانة شيرين رضا، مناشدة بلمسؤولين، الاهتمام بأزمة القمامة في قرية خان يوسف، على طريق أهرامات أبو صير.

ونشرت رضا صورة  لمجخل قرية خان يوسف معلقة عليها: "كنت في زيارة بجوار سقارة كنتري كلوب علي طريق أهرامات أبو صير، طريق معالم سياحية، واكتشفت أن مفيش حاجة اسمها زبال، أو ان الحي يبعت ياخد الزبالة، وإن معظمهم بيرمي زبالته في الترعة!!".

وأضافت: "رجاء من المسؤولين عن السياحة والبيئة والمحليات ايجاد حل لهذه الكارثة البيئية".


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