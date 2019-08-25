شيرين رضا تناشد المسؤولين بالتدخل فورا لحل هذه المشكلة
الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:56 ص
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وجهت الفنانة شيرين رضا، مناشدة بلمسؤولين، الاهتمام بأزمة القمامة في قرية خان يوسف، على طريق أهرامات أبو صير.
ونشرت رضا صورة لمجخل قرية خان يوسف معلقة عليها: "كنت في زيارة بجوار سقارة كنتري كلوب علي طريق أهرامات أبو صير، طريق معالم سياحية، واكتشفت أن مفيش حاجة اسمها زبال، أو ان الحي يبعت ياخد الزبالة، وإن معظمهم بيرمي زبالته في الترعة!!".
وأضافت: "رجاء من المسؤولين عن السياحة والبيئة والمحليات ايجاد حل لهذه الكارثة البيئية".
كنت في زيارة بجوار سقارة كنتري كلوب علي طريق اهرامات أبو صير، طريق معالم سياحية، واكتشفت ان مفيش حاجة اسمها زبال، أو ان الحي يبعت ياخد الزبالة، وان معظمهم بيرمي زبالته في الترعة!! رجاء من المسؤولين عن السياحة والبيئة والمحليات ايجاد حل لهذه الكارثة البيئية pic.twitter.com/EJS6iPDVSX— Shereen Reda (@ShereenReda) August 24, 2019
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