أستاذ تمويل: الله حمى مصر واقتصادها بقطاع مصرفي جيد لا يتأثر بالأزمات (فيديو)
الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:10 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي ستؤدي إلى انخفاض التضخم، وانحفاض الأسعار.
وأضاف "إبراهيم"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يؤدي إلى تحسن وضع المواطن المصري، مشددا: "مش عايزين نبص تحت رجليا".
وتابع أن الله حمى مصر واقتصادها بقطاع مصرفي جيد لا يتأثر بالأزمات، مشددا على أن القطاع المصرفي كان أكثر رسوخا حتى في فترات عدم الاستقرار وسيظل أكثر أمانا، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري تحمل عدة هزات عالمية، وتحمل أيضا ثورتين.
وأضاف "إبراهيم"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يؤدي إلى تحسن وضع المواطن المصري، مشددا: "مش عايزين نبص تحت رجليا".
وتابع أن الله حمى مصر واقتصادها بقطاع مصرفي جيد لا يتأثر بالأزمات، مشددا على أن القطاع المصرفي كان أكثر رسوخا حتى في فترات عدم الاستقرار وسيظل أكثر أمانا، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري تحمل عدة هزات عالمية، وتحمل أيضا ثورتين.
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