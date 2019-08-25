هاني شاكر: من يتهمني بالفساد عليه بالأدلة وليقدم مستندات ويثبت وقائع





أكد المطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين أنه رجل عملي يعرف الحقوق جيدًا، مضيفًا ""لو كنت فاسدا فمن يتهمني عليه بالأدلة وليقدم مستندات ووقائع فساد، وليذهب بها إلى النائب العام" في إشارة منه إلى اتهام الفنان مصطفى كامل أثناء التنافس في انتخابات رئاسة النقابة.





وأضاف في تصريحات صحفية: "أنا لا أرفض النقد أو النصح، فكل منا معرض للوقوع في الخطأ"، موضحًا إذا كانت لديهم خطة للتصحيح والإرشاد فأهلاً وسهلاً، أما إذا كانت اتهامات فساد قائمة على اتهامات وهمية دون دليل فأعتقد أن من يرمينا بذلك لابد أن يحاسب، فهو يهين موسيقيين دون وجه حق.



