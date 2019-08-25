مصطفى بدرة: حرص قادة "الدول السبع" على سماع كلمة مصر أمر مهم
الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:01 ص
نعيم يوسف
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قال مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن اجتماع قمة الدول الصناعية السبع، من أهم الاجتماعات الصناعية على مستوى العالم، ودعوة مصر لها شيء مقدر لنا جدًا، وهذا نظرا للدور المحوري المصري.
وأضاف "بدرة"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الاجتماع يبحث كيفية التعاون والاستثمار في القارة الأفريقية.
وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أن هذه القمة لن تنتج بيان ختامي، والرئيس سوف يعرض كيفية الاستثمار في القارة الأفريقية، وحرص القادة للسماع لكلمة مصر أمر في غاية الأهمية.
وأضاف "بدرة"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الاجتماع يبحث كيفية التعاون والاستثمار في القارة الأفريقية.
وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أن هذه القمة لن تنتج بيان ختامي، والرئيس سوف يعرض كيفية الاستثمار في القارة الأفريقية، وحرص القادة للسماع لكلمة مصر أمر في غاية الأهمية.
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