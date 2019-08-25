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مدرب نيمار السابق يحذر نيمار من العودة إلى برشلونة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:21 ص
مدرب نيمار السابق يحذر نيمار من العودة إلى برشلونة
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حسن شحاتة
 
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وجه موريسي راماليو المدير الفني السابق لسانتوس البرازيلي رسالة إلى نيمار نجم باريس سان جيرمان، حذره فيها من العودة إلى برشلونة هذا الصيف. وقال راماليو في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: "يجب أن يفهم نيمار أنها صفقة مُعقدة وهناك متطلبات لبرشلونة ليست سهلة ونيمار لم يرحل بطريقة جيدة عن النادي والجماهير لا تثق به".

وأضاف : "يجب أن يفهم نيمار ذلك ويستعد له وفي حالة عودته لبرشلونة يرد في الملعب، حيث سيتلقى انتقادات عديدة".

واختتم راماليو تصريحاته قائلا :"ً الأمور لن تكون سهلة على نيمار ورغم ذلك فإن العودة لبرشلونة سيكون أفضل شيء يحدث له في الوقت الحالي".
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