ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

منع بث أغاني من 'اليوتيوب' على شبكة الإذاعة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:13 ص
منع بث أغاني من 'اليوتيوب' على شبكة الإذاعة
ماسبيرو - أرشيفية
Advertisements
طباعة
ميسون أبو الحسن
 
Advertisements
أصدر الدكتور حسن مدني رئيس شبكة البرنامج العام، توجيهات لإدارة التنفيذ بالمحطة، بضرورة إصدار تعليمات لجميع مهندسي ومسؤولي الفترات، بعدم بث أغان من "اليوتيوب"، والاعتماد فقط على أغان مسجلة على الأتوميشن الرئيسي بالإذاعة، نظرٌا أن أغاني اليوتيوب لا تناسب طبيعية الشبكة، وأيضًا لعدم الدخول في مشكلات حول حقوق الملكية الفكرية.


كما أصدر مدحت فهمي رئيس شبكة الشرق الأوسط، قرارًا لجميع المذيعين بالشيفتات والمهندسين باستوديو الهواء، بضرورة الامتناع عن بث أغاني من الإنترنت واليوتيوب على موجات الشبكة، وعدم الانزلاق وراء ما يردده البعض بأن المحطة ذات طابع تجاري.


وحدد "فهمي" بعض الأغاني الممنوعة تمامًا من البث، ومنها "آه يا حنان" لمصطفى حجاج، كما قرر وضع قواعد لاختيار أغان من خارج "الأتوميشن" لبثها في الفترات المفتوحة.


وجاءت الخطوات السابقة في المحطة منعًا لأي تجاوز، ومراعاة للذوق العام،واختيار ما يناسب المستمعين من أعمال غنائية راقية، بعيدًا عن الإسفاف والابتذال.
Advertisements
المزيد عن: يوتيوب ماسبيرو شبكة الإذاعة المصرية الفجر التلفزيون المصري
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
1
x
17:50
2
الشباب
الفيصلي
0
x
18:10
0
الفيحاء
الوحدة
0
x
19:50
0
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
2
x
13:30
3
تشيلسي
مانشستر يونايتد
1
x
16:00
2
كريستال بالاس
واتفورد
1
x
16:00
1
وست هام يونايتد
ليفربول
3
x
18:30
1
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
19:00
1
بلد الوليد
سيلتا فيغو
0
x
21:00
0
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
0
x
20:00
0
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
21:00
0
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
0
x
21:00
1
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
0
x
18:00
1
يوفنتوس
فيورنتينا
3
x
20:45
4
نابولي