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ابنة هيفاء وهبي تظهر للمرة الأولى مع شقيقها! (صورة)

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:56 ص
ابنة هيفاء وهبي تظهر للمرة الأولى مع شقيقها! (صورة)
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نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي  منذ أيام قليلة.

وفاجأت الجميع بالظهور فيها برفقة أخيها للمرة الأولى وعلقت "منشبه بعض؟ اخي". و

أحدثت الصورة ضجة كبيرة في أوساط متابعيها حيث حققت أكثر من 14 ألف إعجاب

ويشار إلى أن زينب أشعلت المواقع في وقت سابق، بعدما نشرت مقطعًا مصورًا استعرضت من خلاله منزل والدها المميز في لبنان.

واظهرت تصميمه الفاخر والتماثيل والتحف الاثرية الثمينة التي تزين محيطه والحديقة الخضراء الرائعة.

ابنة هيفاء وهبي تظهر للمرة الأولى مع شقيقها! (صورة)
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