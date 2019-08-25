سان جيرمان يوجه صفعة لبرشلونة بشأن صفقة نيمار



أكدت تقارير صحفية فرنسية، على وجود تطورات جديدة في العلاقة بين البرازيلي نيمار دا سيلفا وإدارة ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، الأمر الذي يهدد صفقة إنتقال نجم الفريق لبرشلونة.





وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن صفقة إنتقال نيمار لبرشلونة ازدادت تعقيدًا، حيث رفض النادي الباريسي جميع العروض المقدمة للاعب سواء . من برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.





وأضافت الصحيفة، أن مشاركة اللاعب أمام تولوز قد تقنع جماهير النادي الباريسي ويتوقفوا عن المطالبة برحيله، خاصة بعد تحسن علاقته مع إدارة النادي على عكس الأمور التي جرت بينهما في وقت سابق.