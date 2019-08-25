ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سان جيرمان يوجه صفعة لبرشلونة بشأن صفقة نيمار

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:53 ص
سان جيرمان يوجه صفعة لبرشلونة بشأن صفقة نيمار
Advertisements
طباعة
حسن شحاتة
 
Advertisements

أكدت تقارير صحفية فرنسية، على وجود تطورات جديدة في العلاقة بين البرازيلي نيمار دا سيلفا وإدارة ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، الأمر الذي يهدد صفقة إنتقال نجم الفريق لبرشلونة.


وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن صفقة إنتقال نيمار لبرشلونة ازدادت تعقيدًا، حيث رفض النادي الباريسي جميع العروض المقدمة للاعب سواء . من برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.


وأضافت الصحيفة، أن مشاركة اللاعب أمام تولوز قد تقنع جماهير النادي الباريسي ويتوقفوا عن المطالبة برحيله، خاصة بعد تحسن علاقته مع إدارة النادي على عكس الأمور التي جرت بينهما في وقت سابق.


ومن الجدير بالذكر أن صفقة نيمار تشهد صراعًا كبيرًا بين برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد من أجل الظفر بخدماته، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
1
x
17:50
2
الشباب
الفيصلي
0
x
18:10
0
الفيحاء
الوحدة
0
x
19:50
0
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
2
x
13:30
3
تشيلسي
مانشستر يونايتد
1
x
16:00
2
كريستال بالاس
واتفورد
1
x
16:00
1
وست هام يونايتد
ليفربول
3
x
18:30
1
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
19:00
1
بلد الوليد
سيلتا فيغو
0
x
21:00
0
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
0
x
20:00
0
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
21:00
0
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
0
x
21:00
1
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
0
x
18:00
1
يوفنتوس
فيورنتينا
3
x
20:45
4
نابولي