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رئيس الوزراء الهندي يلتقي بالجالية الهندية فى البحرين

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:50 ص
رئيس الوزراء الهندي يلتقي بالجالية الهندية فى البحرين
رئيس الوزراء الهندي - ناريندرا مودي
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وكالات
 
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قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إن علاقات الصداقة الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند تعود لأكثر من 5000 عام، مشيراً إلى ضرورة نقلها لآفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك فى مختلف المجالات، فى ظل عصر التقنية الحديثة والتحول الرقمي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

وأضاف مودى أن الهند تخطط لمضاعفة حجم اقتصادها خلال السنوات الخمس القادمة من 2.5 تريليون دولار ليصل إلى 5 تريليونات دولار بحلول العام 2024، مما سيفتح فرصا للتعاون بين البحرين والهند فى مشاريع البنية التحتية والاستثمار الصحى والتعليمى والبيئى والفضائى والتقنى والمالى والثقافى وغيرها.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها دولة رئيس الوزراء الهندى مساء اليوم أمام أكثر من 15 ألفاً من أفراد الجالية الهندية، الذين تجمعوا فى استاد البحرين الوطنى لاستقبال أول رئيس وزراء لجمهورية الهند يزور مملكة البحرين .

وبيّن دولة السيد مودى أن الهند تشكل وجهة سياحية للبحرينيين لدول المنطقة، خصوصاً مملكة البحرين، داعياً الشركات البحرينية ورجال الأعمال والمستثمرين لزيارة الهند والتعرف على ما تملكه من فرصٍ استثمارية واعدة فى مختلف القطاعات.

وأعرب مودى عن تقديره العميق لدور الجالية الهندية فى التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين، لافتاً إلى أن الهند تحقق تحسناً فى كل تصنيف عالمي.

كان قد تخلل حفل استقبال الجالية الهندية لرئيس الوزراء مودى فى استاد البحرين الوطنى عدة فقرات فنية وغنائية استعراضية، عكست مدى عمق العلاقات المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند.
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