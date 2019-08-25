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ضبط 94 شخصا حاولوا اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا في تونس

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:42 ص
ضبط 94 شخصا حاولوا اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا في تونس
هجرة غير شرعية
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أ ش أ
 
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس السبت القبض على 94 شخصا، بينهم أجانب، حاولوا اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه ايطاليا.

وأوضحت الوزارة - فى بيان - أن دوريات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطنى بصفاقس، تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية باتجاه إيطاليا، والقبض على 94 شخصا كانوا على متن مركب صيد بحرى قبالة سواحل سرسينا، مشيرة إلى أن من بينهم 56 تونسيا، و38 أخرين يحملون جنسيات مختلفة.

وقد أمرت النيابة العامة بإحالتهم إلى فرقة الإرشاد البحرى للحرس الوطنى بصفاقس لمواصلة التحريات معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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