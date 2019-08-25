تركي آل الشيخ يرصد جوائز جديدة لتوقعات نادي ألميريا في المباراة القادمة
الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:34 ص
الفجر الرياضي
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أعلن المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا، عن بدء توقعات المباراة المقبلة لنادي ألميريا، في دوري الدرجة الثانية الإسباني، مضيفًا ٣ جوائز جديدة، عبارة عن تليفونات محمول ماركة "أيفون"، بخلاف سيارة حديثة موديل ٢٠١٩.
وقال المستشار تركي آل الشيخ: إخواني واخواتي في الوطن العربي والعالم... سؤال جديد والجائزة عبارة عن سيارة موديل ٢٠١٩ للمركز الأول، و ثلاثة أجهزة آيفون للمركز الثاني والثالث والرابع ... الآن سأذكر لكم شروط المسابقة:
1. الإجابة الصحيحة على السؤال
2. عمل لايك وشير لهذا البوست
3. متابعة الحسابات التالية في وسائل السوشال ميديا وعمل فولو... الحسابات:
1. حسابي في تويتر : https://twitter.com/Turki_alalshikh
2. حسابي في الانستقرام: https://instagram.com/turkialalshik
3. حسابي في الفيسبوك: https://www.facebook.com/Turkialalshik/
4. حساب نادي الميريا بالأسباني في تويتر: https://twitter.com/U_D_Almeria
5. حساب نادي الميريا بالعربي في تويتر: https://twitter.com/UDAlmeria_Arab
6. حساب نادي الميريا في الفيسبوك: https://www.facebook.com/udalmeriasad/
7. حساب نادي الميريا في الإنستقرام:https://instagram.com/udalmeria?igshid=1iacquys9bij
8. قناة نادي الميريا في اليوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCmEvpX91oYzK06KqopnGvjA
السؤال لهذا اليوم هو: توقع نتيجة مباراة الميريا وهويسكا القادمة والتي ستقام يوم ٣١/٠٨/٢٠١٩ الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، وستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب على السيارة. اخر موعد لقبول التوقعات هو قبل بداية المباراة.
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