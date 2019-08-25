تركي آل الشيخ يرصد جوائز جديدة لتوقعات نادي ألميريا في المباراة القادمة

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا، عن بدء توقعات المباراة المقبلة لنادي ألميريا، في دوري الدرجة الثانية الإسباني، مضيفًا ٣ جوائز جديدة، عبارة عن تليفونات محمول ماركة "أيفون"، بخلاف سيارة حديثة موديل ٢٠١٩.