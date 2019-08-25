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دار الإفتاء: "الهجرة غير الشرعية لا تجوز شرعًا.. وإذلال للنفس"

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:20 ص
دار الإفتاء: الهجرة غير الشرعية لا تجوز شرعًا.. وإذلال للنفس
الهجرة غير الشرعية
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نعي يوسف
 
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أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الهجرة غير الشرعية عمل لا يجوز لأنه يعرض النفس للمخاطر والهلاك.
جاء ذلك ردا على سؤال ورد إلى صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقول: ما حكم الهجرة غير الشرعية على الوجه الذي نراه ونسمع به في بلادنا هذه الأيام.

وأجابت دار الإفتاء: "الهجرة غير الشرعية عمل لا يجوز فعله أو الإقدام عليه شرعًا، لما في ذلك من مخالفة ولي الأمر، ولما يكون في بعض صورها من تعريض النفس للمخاطر والهلاك من غير مُسَوِّغ شرعي، ولما يترتب على هذا النوع من الهجرة من إذلال الإنسان نفسه، ولما في هذه الهجرة من خرق للمعاهدات والعقود الدولية التي تنظم الدخول والخروج من بلد إلى آخر، ولما يكون في بعض صورها من تزوير وغش وتدليس على سلطات الدولتين المُهَاجَر منها والمُهَاجَر إليها".
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