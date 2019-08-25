ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

صاحب مكتب تشغيل عاملات المنازل: "الفلبينية" تحصل على أغلى أجر

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:13 ص
صاحب مكتب تشغيل عاملات المنازل: الفلبينية تحصل على أغلى أجر
خالد مرسي
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال خالد مرسي، صاحب مكتب تشغيل عاملات المنازل، إن الخادمة المصرية تحصل على راتب حوالي 4 آلاف جنيها، أما أغلى خادمة من ناحية الجنسية فهي الفلبينية.

أضاف "مرسي"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الخادمة الفلبينية تحصل على 700 أو 800 دولار.

وأشار إلى أنه بالنسبة للضمانات التي يحصل عليها العميل، فهو العقد الذي يتم توقيعه معه، مشيرا إلى أنه في حالة قيام العميل بعدم الدفع للعاملة يقوم المكتب بالدفع لها حفاظًا على سمعته.
Advertisements
المزيد عن: مصر عمرو أديب توك شو أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
1
x
17:50
2
الشباب
الفيصلي
0
x
18:10
0
الفيحاء
الوحدة
0
x
19:50
0
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
2
x
13:30
3
تشيلسي
مانشستر يونايتد
1
x
16:00
2
كريستال بالاس
واتفورد
1
x
16:00
1
وست هام يونايتد
ليفربول
3
x
18:30
1
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
19:00
1
بلد الوليد
سيلتا فيغو
0
x
21:00
0
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
0
x
20:00
0
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
21:00
0
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
0
x
21:00
1
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
0
x
18:00
1
يوفنتوس
فيورنتينا
3
x
20:45
4
نابولي