صاحب مكتب تشغيل عاملات المنازل: "الفلبينية" تحصل على أغلى أجر
الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:13 ص
نعيم يوسف
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قال خالد مرسي، صاحب مكتب تشغيل عاملات المنازل، إن الخادمة المصرية تحصل على راتب حوالي 4 آلاف جنيها، أما أغلى خادمة من ناحية الجنسية فهي الفلبينية.
وأشار إلى أنه بالنسبة للضمانات التي يحصل عليها العميل، فهو العقد الذي يتم توقيعه معه، مشيرا إلى أنه في حالة قيام العميل بعدم الدفع للعاملة يقوم المكتب بالدفع لها حفاظًا على سمعته.
أضاف "مرسي"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الخادمة الفلبينية تحصل على 700 أو 800 دولار.
وأشار إلى أنه بالنسبة للضمانات التي يحصل عليها العميل، فهو العقد الذي يتم توقيعه معه، مشيرا إلى أنه في حالة قيام العميل بعدم الدفع للعاملة يقوم المكتب بالدفع لها حفاظًا على سمعته.
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