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أستاذ تمويل: السياسة الأمريكية في عهد ترامب تصادمية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:05 ص
أستاذ تمويل: السياسة الأمريكية في عهد ترامب تصادمية
الدكتور هشام إبراهيم
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الجزء الصعب من جدول أعمال قمة مجموعة الدول السبع، هو التحرشات الأمريكية التي تحدث مع كبار العالم، مثل الصين وروسيا، ودول أوروبية.

وأضاف "إبراهيم"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن هذه الأمور أصبحت معتادة في عصر الرئيس دونالد ترامب، رغم أن السياسة الأمريكية طوال عمرها لم تكن بهذه الحدة والتصادم والمواجهات العنيفة.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أن هذه سياسة "ترامب" من البداية ويسعى لتحقيق أهدافه بالمواجهة، ولكن قد يكون هذا الأسلوب له نتائج سلبية.
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المزيد عن: مجموعة الدول السبع قمة مجموعة الدول السبع ترامب الولايات المتحدة
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