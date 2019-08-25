أستاذ تمويل: السياسة الأمريكية في عهد ترامب تصادمية



وأضاف "إبراهيم"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن هذه الأمور أصبحت معتادة في عصر الرئيس دونالد ترامب، رغم أن السياسة الأمريكية طوال عمرها لم تكن بهذه الحدة والتصادم والمواجهات العنيفة.



وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أن هذه سياسة "ترامب" من البداية ويسعى لتحقيق أهدافه بالمواجهة، ولكن قد يكون هذا الأسلوب له نتائج سلبية.

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الجزء الصعب من جدول أعمال قمة مجموعة الدول السبع، هو التحرشات الأمريكية التي تحدث مع كبار العالم، مثل الصين وروسيا، ودول أوروبية.