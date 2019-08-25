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حلا الترك تنشر صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:01 ص
حلا الترك تنشر صورة جديدة لها عبر إنستجرام
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نشرت الفنانة الشابة حلا الترك، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

ولاقت الصورة إعجاب جمهور الترك، حيث سارع العديد بمشاركتها على نطاق واسع.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو جديد للفنانة الشابة حلا الترك، إلتقط في إحدى حفلاتها.

وظهرت فيه وهي تقف على المسرح مرتدية فستاناً احمر طويلاً وفاجأها أحد معجبيها الأطفال بالصعود والاقتراب منها وتقبيلها أمام الجميع مقدماً لها هدية.

وتجاوبت معه الفنانة بطريقة عفوية. وحقق المقطع المصور على أحد تلك الحسابات أكثر من 245 ألف مشاهدةـ فيما عبر الكثير من المتابعين إعجابهم بتواضع الفنانة وردة فعلها الطبيعية. 



حلا الترك تنشر صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"
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