رئيس الزمالك: أجوجو توفى منذ عامين وهذا الشخص من يتسلم أمواله

كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن مفاجأة كبيرة اكتشفها عن اللاعب أجوجو لاعب الزمالك الراحل.





وأكد مرتضى منصور عبر تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور، ان أجوجو ليس له ورثة، وأن لديه فقط محامى كان هو من يتسلم المستحقات مؤخرا.





وقال رئيس الزمالك أن أجوجو فى غيبوبة بالمستشفى منذ أكثر من عام ولا يدرى أى شئ قبل وفاته، وليس له أهل، وأن محامية هو من كان يتسلم المستحقات.





وكان نادى الزمالك قد كشف أنه سيسلم الورثة بقية مستحقات اللاعب كنوع من الجانب الانسانى، قبل أن يكشف رئيس الزمالك تلك المفاجأة.





وكان اللاعب قد رحل عن دنيانا عن عمر يناهز 40 عام بعد صراع طويل جدا مع المرض.



