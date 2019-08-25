بعيدًا عن نيمار.. برشلونة يُجهز لتوجيه الضربة القاضية إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يخطط لخطف هدف غريمه التقليدي ريال مدريد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.



وأفاد موقع ديفنسا سنترال الإسباني بأن ريال مدريد تلقى معلومات أكدت محاولات برشلونة للتعاقد مع كيليان مبابي في الموسم المقبل إذا فشل في ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأكد الموقع الإسباني أن هدف ريال مدريد الأول في الميركاتو الصيفي في 2020 هو كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أما نيمار دا سيلفا فمن المتوقع انضمامه إلى ريال مدريد هذا الصيف بمساعدة ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان الذي لا يرغب في بيع نيمار لبرشلونة.



وأوضح الموقع الإسباني أن خطة برشلونة الحالية هي إفشال الخطة الرئيسية لريال مدريد لضم مبابي، حيث سيكون الوضع مثيرًا للغاية.



وذكر الموقع الإسباني أن الجميع يعلم أن مبابي لا يريد أن التجديد لباريس سان جيرمان وبالتالي فإن نيته هي السير على خطى مثله الأعلى كريستيانو رونالدو لصنع التاريخ في ريال مدريد.

