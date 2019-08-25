مفاجأة صادمة لعشاق هذا المسلسل!
الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:23 ص
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قررت شبكة HBO الإمريكية إلغاء عرض مسلسلها الشهير Ballers، بعد عرض الموسم الخامس المقرر عرضه فى أكتوبر المقبل.
تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من اللاعبين الحاليين والسابقين لكرة القدم الأمريكية، وكذلك أسرهم وأصدقائهم، فهو يتعمق فى أكثر من مجرد الرياضة ليكتشف ليس فقط التحديات التى تواجهها تلك المجموعة من اللاعبين بل يأخذ نظرة عميقة فى حياتهم خارج وداخل الملعب.
المسلسل بطولة النجم العالمى داوين جونسون، مارك ويلبرج، جون واشنطن، دونوفان كارتر.
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