نجم الزمالك يقترب من المقاصة
الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:11 ص
ريهام عبد المحسن
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أخطر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو نجم خط وسط الفريق الحاوي أيمن حفني بإمكانية رحيله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويترقب حفني رحيله عن القلعة البيضاء هذا الصيف للمشاركة بشكل أساسي فى المباريات واستعادة مستواه الفني والبدني.
وأكدت عدد من المصادر أن حفني تلقى عرضًا جيدًا من مصر المقاصة الذي يقوده فنيًا أحمد حسام ميدو للإنضمام له على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.
ويترقب حفني رحيله عن القلعة البيضاء هذا الصيف للمشاركة بشكل أساسي فى المباريات واستعادة مستواه الفني والبدني.
وأكدت عدد من المصادر أن حفني تلقى عرضًا جيدًا من مصر المقاصة الذي يقوده فنيًا أحمد حسام ميدو للإنضمام له على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.
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