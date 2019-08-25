نجم الزمالك يقترب من المقاصة

أخطر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو نجم خط وسط الفريق الحاوي أيمن حفني بإمكانية رحيله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ويترقب حفني رحيله عن القلعة البيضاء هذا الصيف للمشاركة بشكل أساسي فى المباريات واستعادة مستواه الفني والبدني.