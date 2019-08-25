فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي يتحدث باسم الإنسانية
الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:10 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن أهمية مصر بدأت تظهر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكم، وهو استطاع كسر القيود التي كانت مفروضة على مصر وانفتح على العالم كله.
وأضافت الشوباشي، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن وجود مصر في قمة مجموعة الدول السبع مهم، والرئيس السيسي حائز على موافقة الدول الأفريقية، وهو يتحدث عن الجوانب الإنسانية مثل دور المرأة، والاتجار في البشر.
وتابعت أن الرئيس السيسي يتحدث باسم الإنسانية، خاصة وأنه الآن يتحدث باسم قارة وليس مصر فقط.
وأضافت الشوباشي، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن وجود مصر في قمة مجموعة الدول السبع مهم، والرئيس السيسي حائز على موافقة الدول الأفريقية، وهو يتحدث عن الجوانب الإنسانية مثل دور المرأة، والاتجار في البشر.
وتابعت أن الرئيس السيسي يتحدث باسم الإنسانية، خاصة وأنه الآن يتحدث باسم قارة وليس مصر فقط.
Advertisements
المزيد عن: مصر مجموعة الدول السبع قمة مجموعة الدول السبع
- "الشوباشي": "السيسي" يشخص المرض ويعالجه بطريقة سليمة
- فريدة الشوباشي: لا يستطيع أي شخص أن يحل محل السيسي
- فريدة الشوباشي: المجتمع المصري معجون بالتخلف والوهابية
- الشوباشي": السيسي" هدية الله لمصر بشكل عام .. وللمرأة على وجه الخصوص
- الشوباشي: مصر كانت مكبلة في عهد الإخوان.. والسيسي أخرجنا للنور
- فريدة الشوباشي: "أعظم حاجة في الرئيس إنه حاسس بالشعب"
- الليلة.. حلقة خاصة من "مصر النهاردة" عن مشاركة الرئيس السيسي بقمة الدول الصناعية
- الليلة.. حلقة خاصة من 'مصر النهاردة' عن مشاركة السيسي بقمة الدول الصناعية السبع بفرنسا