ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي يتحدث باسم الإنسانية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:10 ص
فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي يتحدث باسم الإنسانية
الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن أهمية مصر بدأت تظهر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكم، وهو استطاع كسر القيود التي كانت مفروضة على مصر وانفتح على العالم كله.

وأضافت الشوباشي، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن وجود مصر في قمة مجموعة الدول السبع مهم، والرئيس السيسي حائز على موافقة الدول الأفريقية، وهو يتحدث عن الجوانب الإنسانية مثل دور المرأة، والاتجار في البشر.

وتابعت أن الرئيس السيسي يتحدث باسم الإنسانية، خاصة وأنه الآن يتحدث باسم قارة وليس مصر فقط.
Advertisements
المزيد عن: مصر مجموعة الدول السبع قمة مجموعة الدول السبع
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
1
x
17:50
2
الشباب
الفيصلي
0
x
18:10
0
الفيحاء
الوحدة
0
x
19:50
0
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
2
x
13:30
3
تشيلسي
مانشستر يونايتد
1
x
16:00
2
كريستال بالاس
واتفورد
1
x
16:00
1
وست هام يونايتد
ليفربول
3
x
18:30
1
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
19:00
1
بلد الوليد
سيلتا فيغو
0
x
21:00
0
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
0
x
20:00
0
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
21:00
0
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
0
x
21:00
1
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
0
x
18:00
1
يوفنتوس
فيورنتينا
3
x
20:45
4
نابولي