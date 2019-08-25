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هاني شاكر: غناء محمد رمضان قانوني

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:45 ص
هاني شاكر: غناء محمد رمضان قانوني
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أكد أمير الغناء العربي هاني شاكر، أن غناء محمد رمضان، قانوي، لافتًا إلى أن الأخير حصل على تصريح غناء من النقابة قبل إحياء حفله الغنائي الأول.

وأضاف في تصريحات صحفية: "ولا يعرف الكثيرون أن محمد رمضان لم يغنِّ من نفسه، بل إن غناءه قانوني، وكل مشكلته كانت خلع الملابس والغناء عاريا".

وأكد أنهم لا يمانعون غناء رمضان بشكل قانوني حتى لو أراد الاحتراف وإقامة الحفلات، لكن عليه أن يأتي للدكتور رضا رجب رئيس لجنة الاستماع ويختبر نفسه أمامه، ونسمع صوته، وفي حال نجاحه في الامتحان، لن نعترض على ما يفعله، فنحن لا نقف أمام مستقبل أي موهبة غنائية.
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