نقابة الإعلاميين تكشف سبب وقف الإعلامية ريهام سعيد
الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:38 ص
نعيم يوسف
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قال أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، إن الإعلامية ريهام سعيد لم تكن عضوًا بالنقابة، ولذلك تم اتخاذ قرار بأنها تمارس العمل الإعلامي دون الرجوع للنقابة.
وأضاف عدلي، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أنه وفقا للقانون يجب أن توفق أوضاعها، ومن حق النقابة إيقاف الإعلامي وإحالته للتحقيق حال المخالفة.
وتابع رئيس لجنة اأيمن عدليلتدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن النقابة ترحب بجميع الإعلاميين للحصول على ترخيص لممارسة العمل الإعلامي، لافتًا إلى أن تصريحاتها تسببت في أضرار جسيمة والإساءة للمرأة المصرية.
وأضاف عدلي، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أنه وفقا للقانون يجب أن توفق أوضاعها، ومن حق النقابة إيقاف الإعلامي وإحالته للتحقيق حال المخالفة.
وتابع رئيس لجنة اأيمن عدليلتدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن النقابة ترحب بجميع الإعلاميين للحصول على ترخيص لممارسة العمل الإعلامي، لافتًا إلى أن تصريحاتها تسببت في أضرار جسيمة والإساءة للمرأة المصرية.
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